Braunschweig. Anabel Schunke ballert ihre Posts nur so raus. Es geht oft um Flüchtlinge. Sie und andere erreichen ähnlich viele Menschen wie klassische Medien.

Die Braunschweiger Influencerin Anabel Schunke redet in ihren Posts in den sozialen Medien mit Blick auf die Demo-Teilnehmer von „Zeitgeistopfern“. Zeitgeist ist vielmehr, dass Schunke und andere (rechtspopulistische) Influencer so viele Menschen erreichen wie klassische Medien. Zum Teil sogar mehr.