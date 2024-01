Braunschweig. Anabel Schunke macht sich über Demos gegen Rechtsextremismus im Netz lustig. Experte: Rechtspopulisten spielen bewusst mit Ressentiments.

Zehntausende sind in den vergangenen Wochen in unserer Region gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. In ganz Deutschland waren es viele hunderttausend Demonstranten. Die Braunschweiger Influencerin Anabel Schunke kommentiert das bissig, wird zum Teil beleidigend und macht sich über die Teilnehmer lustig.