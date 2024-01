Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, und Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen), Kultusministerin von Niedersachsen, sitzen im Juli 2023 in der Landespressekonferenz im Landtag. Am Dienstag berichteten sie in der Landespressekonferenz über eine Klausursitzung der Landesregierung in Salzgitter. © dpa | Julian Stratenschulte