Hahnenklee. Spaß für die ganze Familie: Erleben Sie Märchen, Musik, Feuershow und Setzbügeleisenschießen beim Winterfest in Hahnenklee zu den Zeugnisferien.

Action in den niedersächsischen Zeugnisferien bietet Hahnenklee-Bockswiese vom 1. bis 4. Februar 2024 beim Winterfest. Für alle Gäste und Einheimischen wird traditionell ein abwechslungsreiches winterliches Programm angeboten und das auch, wenn kein Schnee liegen sollte.

In der Rathausstraße lockt der gemütliche Wintermarkt an allen vier Tagen von 11 bis 20 Uhr mit süßen und herzhaften Speisen.

Winterfest in Hahnenklee im Harz: das Programm

Am Donnerstag, 1. Februar, startet das Programm um 19 Uhr mit der Familien-Erlebnistour „Lichterweg“ mit den Waldpädagogen der Niedersächsischen Landesforsten.

Auf eine spannende Suche nach Tierspuren, bei der viel Wissenswertes über die Tiere im Winterwald vermittelt wird, geht es am Freitag, 2. Februar, von 10 bis 12 Uhr. Um 17. Uhr startet dann die zweite Familien-Erlebnistour „Lichterweg“. Eine spektakuläre Feuershow soll um 18.30 Uhr das Publikum in der Rathausstraße beim Seilbahnparkplatz begeistern.

Am 2. Februar gibt es in der Rathausstraße eine Feuershow. © Hahnenklee Tourismus GmbH | Hahnenklee Tourismus GmbH

Unterhaltsame „Wintermärchen“ erzählt Catharina Schubert von der Märchenmanufaktur am Samstag, 3. Februar, von 10 bis 12 Uhr auf einer Märchenwanderung. Von 15.30 bis 16.30 Uhr sorgt die Band „Red Pepper light“ in der Fußgängerzone für musikalische Unterhaltung.

Besucher können sich mit den Waldpädagogen von 16 bis 18 Uhr auf eine Winterwanderung begeben. Allen Wanderbegeisterten wird zudem eine stimmungsvolle Fackelwanderung mit Glühweineinkehr um 17.30 Uhr geboten.

Das Heimatmuseum Hahnenklee lädt um 20 Uhr auf „Eine musikalische Winterreise“ ein. Kay Balla spielt auf seinem Saxophon eine Reise durch die Welt der Filmmusik und Musicals.

Als Ausklang des abwechslungsreichen Wochenendes heißt es am Sonntag, 4. Februar, „Spaß und Action mit dem Kater, dem Sperling und dem Zwerg“ bei einer Familienerlebnistour von 10 bis 12 Uhr.

Seztbügeleisenschießen im Harz

Am Freitag und Samstag verspricht weiterhin das Setzbügeleisenschießen in der Rathausstraße und weitere besondere Spiele von 11 bis 16 Uhr Spaß für die ganze Familie.

Der Treffpunkt für alle Wanderungen ist der Paul-Lincke-Platz in der Rathausstraße. Um Anmeldung bis zum jeweiligen Vortag in der Tourist-Information wird gebeten. Erwachsene und Gäste ohne Gästekarte zahlen für die Wanderungen vier Euro, mit Gästekarte oder Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren drei Euro. Die Teilnahme an der Fackelwanderung ist für Gäste mit Gästekarte kostenlos, sonst kostet sie zwei Euro pro Person.

Je nach Wetterlage, insbesondere bei Sturmböen oder Sturm, kann es zu Programmänderungen kommen. Diese und alle weiteren Informationen sind auf www.hahnenklee.de zu finden. Die Öffnungszeiten der Tourist-Information sind am 1. und 2. Februar von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr.

