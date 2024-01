Braunschweig. Blau-gelbe Liebe: Der Zweitligist profitiert von der Erbschaft eines Ehepaares. Diese hebt die Vereinsbilanzen deutlich ins Plus.

Als Geschäftsführer Sven Rosenbaum bei der Eintracht-Mitgliederversammlung am 21. Januar in der VW-Halle unter Punkt 16 „Verkauf eines vereinseigenen Grundstücks“ ans Rednerpult tritt, wird wieder einmal ersichtlich, welchen Stellenwert der Verein für den ein oder anderen Menschen in dieser Region hat: Die Eintracht ist kein gewöhnlicher Verein, und seine Anhänger geben für den Verein nicht nur sprichwörtlich das letzte Hemd, sondern manchmal auch ganz real Teile ihres Vermögens.