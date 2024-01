Braunschweig. Verdi will am Freitag den Nahverkehr lahmlegen. In diesen Orten in Niedersachsen sind die Fahrgäste betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für kommenden Freitag in fast allen Bundesländern zu ganztägigen Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. „Da jetzt in allen Bundesländern Tarifverhandlungen stattgefunden haben und ohne Ergebnis geblieben sind, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um mehr Druck auf die Arbeitgeber zu machen“, teilte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, Christine Behle, am Montag in Berlin mit.

Auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte Verdi, dass auch die Mitarbeiter der Braunschweiger Verkehr-GmbH (BSVG), der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) und des Stadtbus Goslar ihre Arbeit niederlegen werden. Der Bezirk der KVG, also Salzgitter, Helmstedt und Wolfenbüttel, dagegen wird nicht bestreikt werden. Außerdem sollen die Üstra Hannover, Osnabus und SWO-Mobil in Osnabrück bestreikt werden. Die Gewerkschaft ruft insgesamt 4500 Arbeitnehmer in Niedersachsen zum Warnstreik auf.

Laut Verdi-Sprecher Sebastian Wertmüller ist der Verlauf der ersten Verhandlungen Grund für den Warnstreik am Freitag. Demnach sei die erste Verhandlungsrunde „unerquicklich“ verlaufen. Zu weiteren Streikaktionen äußert sich die Gewerkschaft bislang nicht. „Nach Freitag werden wir über weitere Schritte nachdenken“, so Wertmüller.

