Langwedel. Der Neunjährige hielt ein Display mit den Worten „Help Me“ ans Fenster. In Uelzen ist eine Scheune abgebrannt. Das ist los in Niedersachsen.

Ein neunjähriger Junge hat im Landkreis Verden bei Bremen einen Polizeieinsatz verursacht – weil er ein Mobiltelefon mit den Worten „Help Me“ auf dem Display ans Fenster hielt. Am frühen Samstag habe eine Fußgängerin in Langwedel den vermeintlichen Hilferuf eines Kindes im Fenster eines Mehrfamilienhauses gesehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau war besorgt und informierte die Polizei, die zu der Wohnung kam. Dort trafen die Beamten den Jungen – der aber nur eine Szene aus einem zuvor gesehenen Kinofilm nachstellen wollte, die er laut Polizei „besonders lustig fand“. Die Folge: Die Beamten klärten den Neunjährigen über die Konsequenzen und möglichen Kosten eines derartigen Einsatzes auf.

Uelzen: Futtermittel und Traktoren verbrannt - sechsstelliger Schade

Beim Brand einer Scheune im Landkreis Uelzen ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Das Feuer sei am Samstagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache in der Scheune im Wrestedter Ortsteil Nettelkamp ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. In der Scheune waren landwirtschaftliche Geräte, Futtermittel, drei Traktoren und etwa 200 Heuballen. Insgesamt sieben Ortsfeuerwehren mit etwa 80 Feuerwehrleuten waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Die Löscharbeiten gingen bis in die Morgenstunden. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort vorerst.

dpa