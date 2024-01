Hannover. Ein „Sozialindex“ soll Basis sein, gezielt mehr Lehrer und Personal dort zur Verfügung zu stellen, wo es besonders nötig ist.

Lehrermangel, Gewaltprobleme wie akut an mehreren Schulen in Hannover, schlechtes Abschneiden bei Bildungsstudien: Die Stimmung in der Bildungslandschaft ist seit langem angespannt. „Die jüngsten Leistungsstudien IGLU und PISA-2022 haben uns gezeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler den Anschluss zu Kindern und Jugendlichen anderer Länder verlieren“, warnte jüngst der Vorsitzende des Philologenverbandes Niedersachsen, Christoph Rabbow. Da ging es um unterrichtsfremden Lehrereinsatz. Nun will die rot-grüne Koalition ein anderes Thema vorantreiben, das die Lage bessern soll: einen „Sozialindex“ für die Schulen.