Braunschweig. In der Region liegen Hubertus Heil und Jürgen Trittin weit vorne. Experte: In den sozialen Medien gibt es viel unausgeschöpftes Potenzial.

Der Besuch im örtlichen Handwerksbetrieb. Gruppen aus dem heimischen Wahlkreis. Das Mittagessen aus der Bundestags-Kantine im Bild. Was viele Bundestagsabgeordnete so in ihren Profilen in den sozialen Medien posten, ist mitunter nicht immer sehr geist- und einfallsreich. Doch es geht auch anders, das zeigt die Ex-Linke Sahra Wagenknecht immer wieder.