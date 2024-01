Braunschweig. Demonstrationen sollten für jeden offen sein. Das gilt aber nicht für die Redebeiträge bei Kundgebungen, meint Johannes A. Kaufmann.

Als 2007 in Niedersachsen Studiengebühren eingeführt wurden, trieb das auch in Braunschweig die Studenten auf die Straße. In meiner jugendlichen Naivität schloss ich mich dem Protest an – in der Überzeugung, dass die Gebühren Kinder armer Eltern vom Studium abhielten.