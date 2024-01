Bremerhaven. Weitere Meldungen: Zoll verhindert Goldschmuggel in Hannover und ein Auto rast in den Graben

Die Feuerwehr hat in Bremerhaven drei Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Drei weitere konnten sich selbst retten, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Am frühen Morgen sei das Feuer in dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lehe ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten schon Flammen aus einem geborstenen Fenster geschlagen.

Drei Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Haus gerettet - sie erzählten, dass das Treppenhaus verraucht und weitere Menschen im Haus seien. Mit Drehleiter und Fluchtrettungsmasken holten die Feuerwehrleute drei Menschen aus dem Haus. Nach der Erstversorgung kamen alle sechs Bewohner zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus. Die Nachlöscharbeiten in dem Gebäude mit Holzbalkendecken dauerten zunächst an, um Glutnester in der Decke auszuschließen. Das Haus ist wegen des starken Rauchs nicht mehr bewohnbar. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Zoll Hannover stellt Schmuck im Wert von fast 25.000 Euro sicher

Am vergangenen Samstag haben Zöllner am Flughafen Hannover bei der Gepäckkontrolle eines Reisenden aus der Türkei insgesamt 6 Armreifen und 4 Halsketten aus Gold festgestellt, so das Hauptzollamt Hannover. Sie verhinderten damit einen Steuerschaden von über 5000 Euro. Die Beamten des Hauptzollamts Hannover kontrollierten die Passagiere eines Fluges aus der Türkei. Bei einem 63-jährigen Reisenden, der den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passierte, entschieden sich die Beamten, eine Kontrolle durchzuführen, so das Hauptzollamt weiter.

„Als das mitgeführte Gepäck zunächst mittels Röntgentechnik überprüft wurde, lag die Vermutung nahe, dass die Auswahl dieses Reisenden im wahrsten Sinne des Wortes „goldrichtig“ gewesen sein könnte“, so Enrico Bacher, Pressesprecher des Hauptzollamts Hannover. „Der Verdacht meiner Kolleginnen und Kollegen, Goldschmuck im Koffer zu finden, bestätigte sich beim Öffnen des Koffers recht schnell“, so Bacher weiter. In einem Plastikbeutel, der in eine Jacke eingewickelt war, hätten sich die insgesamt 10 Schmuckstücke aus 22-karätigem Gold befunden. Die Beamten leiteten noch vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein und stellten den Goldschmuck sicher.

Auto mit fünf Personen landet in Graben - Zwei Leichtverletzte

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist nahe Ankum (Landkreis Osnabrück) mit seinem Wagen in einen Straßengraben gerutscht. Zwei von insgesamt fünf Insassen des Autos seien bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Nach ersten Erkenntnissen habe der Fahrer in einer Kurve - vermutlich witterungsbedingt - die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Betrunken sei der 20-Jährige nicht gewesen. Dem Sprecher zufolge musste keiner der Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfallwagen sei von einem Abschleppunternehmen geborgen worden.

