Wahrenholz. Der Ministerpräsident stellt sich am Freitag in einer AfD-Hochburg den Leuten. Das verdient Respekt, sollte aber Normalität sein.

Stephan Weil ist amtsmüde? Was die CDU dem Ministerpräsidenten schon im letzten Landtagswahlkampf unterstellt hatte, gilt offenbar auch in dessen zwölftem Jahr seiner Amtszeit nicht. Der Ministerpräsident verschanzt sich in diesen schwierigen Zeiten nicht in seiner Staatskanzlei in Hannover oder sitzt mal wieder in der Talkshow von Markus Lanz. Er stellt sich den Leuten in der AfD-HochburgWahrenholz.