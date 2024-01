Peine. Das baufällige Kommissariat wird für 10 Millionen saniert. Im Übergangsgebäude gibt es sogar Palmen. Nur eins fehlt: die Zellentüren.

Nach jahrelangem Hin und Her wegen des baufälligen Kommissariats in der Schäferstraße, ging es plötzlich schnell: Im Mai hat man die Umzugspläne öffentlich gemacht, am Mittwoch hat die Peiner Polizei nun ganz offiziell ihr neues Übergangsdomizil im städtischen Unternehmenspark I bezogen. Wo früher Autositze entwickelt wurden, arbeiten nun Ordnungshüter. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens sprach bei einem Besuch von einem „tollen Provisorium“.