Braunschweig. Kritik an der Demo in Braunschweig folge bekanntem Muster. Aufrufe zum Hass aber seien undemokratisch, so der Politologe Wolfgang Merkel.

Nachdem am Samstag 15.000 Menschen in Braunschweig unter dem Motto „Kein Fußbreit dem Faschismus – nie wieder ist jetzt!“ gegen die AfD demonstriert hatten, gab es zuletzt Kritik an der Organisation der Veranstaltung. Die CDU beschwerte sich, nicht eingeladen worden zu sein. Leser unserer Zeitung verwiesen auf den Unterschied zwischen rechts und rechtsextrem, und die Organisatoren distanzierten sich von der Parole „Ganz Braunschweig hasst die AfD“, die bei der Veranstaltung vom Podium gerufen wurde.