Wolfshagen. In Wolfshagen im Harz ist ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Das berichtet die Polizei Goslar.

Das Feuer ist am Dienstagabend, 23. Januar, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Schwier-Straße in Wolfshagen entstanden. Laut Polizeibericht ist die Ursache noch ungeklärt.

Aufmerksame Nachbarn bemerken Rauchentwicklung

Gegen 20.40 Uhr hatten aufmerksame Nachbarn Rauchentwicklung in dem Haus bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand in der betroffenen Wohnung und konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Allerdings erlitten sechs Hausbewohner durch entstandene Rauchgase leichte Rauchgasvergiftungen.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

