Lehre Sturmtief Jitka verursachte am Mittwoch, 24. Januar, einen Schaden an einem Haus in der Ortsmitte an der Ortsdurchfahrt im Zuge der Landesstraße 295; die Überdachung einer Dachterrasse wurde vom Wind angehoben und "klappte" nach hinten auf die Dachfläche. Die Feuerwehr Lehre sicherte die Dachterrassen-Überdachung. © FMN | Dirk Fochler