Der zweite Tag der Beweisaufnahme im Prozess gegen zwei Heranwachsende aus Peine vor dem Landgericht in Hildesheim fand hinter verschlossenen Türen statt. Einer der beiden, 20, soll seine Freundin vergewaltigt, misshandelt und erniedrigt haben. Zudem gestanden die beiden, zusammen einen Friseur-Salon in der Peiner Innenstadt in Brand gesetzt zu haben. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa | Friso Gentsch