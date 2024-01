Chemnitz/Braunschweig. Zwei bekannte Braunschweiger Rechtsradikale zählen zu Hauptbeschuldigten. Die Verfahren gegen zwei Mitangeklagte wurden eingestellt.

Hunderttausende Menschen demonstrierten vergangenes Wochenende in zahlreichen deutschen Städten gegen Rechtsextremismus. Eine ähnlich große Medienwirkung entfaltete 2018 der „Trauermarsch“ in Chemnitz. Eine Woche zuvor war in der sächsischen Großstadt ein Mann im Streit von einem Asylbewerber tödlich verletzt worden. Als Reaktion mobilisierten bundesweit Rechtsextreme zu Kundgebungen im Chemnitz. Die größte fand am 1. September 2018 statt. Die AfD übte dort den Schulterschluss mit rechtsextremen Gruppen. Unter den mehreren Tausend Demonstranten waren Neonazis angereist, darunter zwei einschlägig bekannte Braunschweiger. Wegen gemeinschaftlicher Angriffe auf Gegendemonstranten wurde Anklage gegen sie erhoben.