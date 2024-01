Clausthal-Zellerfeld. Die Niedersächsischen Landesforsten sorgen sich um den Schimmerwald bei Bad Harzburg. Was das für Wanderer im Harz bedeutet.

Das Niedersächsische Forstamt Clausthal fällt derzeit Eichenbäume im Schimmerwald bei Bad Harzburg. „Die Forstarbeiten dauern voraussichtlich rund drei Wochen und betreffen weite Bereiche des Waldgebietes nahe Stapelburg im Nordharz“, informieren die Niedersächsischen Landesforsten (NLF). Gründe für die Fällungen seien mehrjährige Trockenheit und der Befall von Eichenprachtkäfern, was die Eichen geschädigt habe. Rund hundert Bäume seien betroffen. „Zum Schutz der Waldbesucher und um die Ausbreitung der Insekten auf gesunde Eichen zu verhindern, werden abgestorbene und geschädigte Bäume aus dem Waldgebiet gebracht“, berichtet Michael Rudolph, Pressesprecher Niedersachsen-Süd der NLF.

Revierförster Markus Thieme blickt mit Sorge in seinen Schimmerwald. Eichen gelten als trockenheitsbeständig und wurzeln tief. Die Folgen der fünf Trockenjahren seit 2018 sieht der Forstmann jetzt vermehrt an der Eiche. „Die alten Bäume können sich nicht mehr an den Klimawandel anpassen und verdursten regelrecht in niederschlagsarmen Sommermonaten. Insekten profitieren von der Erderwärmung und breiten sich weiter aus. Geschwächte Eichen werden dann besonders häufig vom Eichenprachtkäfer befallen, der den Absterbeprozess einleitet“, beschreibt der Leiter der Försterei Radauberg.

Absperrungen aufgrund von Baumfällungen im Schimmerwald bis mindestens Anfang Februar

Der Förster bittet Besucher in den kommenden Wochen auf andere Waldgebiete auszuweichen. Anfang Februar hofft Revierleiter Thieme, die Absperrungen entfernen zu können, mit denen der Gefahrenbereich während der Baumfällungen gesichert wird. Die Holzerntearbeiten dienen der Verkehrssicherung und dem Schutz der verbleibenden Eichen. Marcus Thieme hat ein örtliches Forstunternehmen mit den Arbeiten beauftragt. Stamm- und Kronenteile, die nicht verwertbar sind, bleiben im Wald liegen. Das Totholz bereichert die Artenvielfalt und fördert die Waldlebensgemeinschaft, ergänzt der Forstmann.

Was ist ein Sanitärshieb?

Zwar handele es sich bei den Forstarbeiten um einen sogenannten „Sanitärshieb“, bei dem ausschließlich schadhafte Bäume entnommen würden. Trotzdem sei das Eichenholz noch verwertbar, freut sich Christian Schulz. Der Betriebsdezernent im Forstamt Clausthal vermarktet die Schimmerwald-Eichen an ein Sägewerk nahe Gifhorn, das bereits Verwendung für die Stämme, Balken und Bretter habe, sagt Schulz.

Vom Prachtkäfer befallene Eichen müssen aus dem Wald gebracht werden, um Befall an gesunden Bäumen zu verhindern. © NLF | Niedersächsische Landesforsten

Schulz ergänzt: „Natürlich fällen wir Eichen ungern vor dem Erreichen des Erntealters von mindestens 200 Jahren. In diesem Fall müssen wir vorzeitig das Holz herausholen, um den Schimmerwald nicht für Waldbesucher sperren zu müssen“, erklärt der Forstwissenschaftler. Außerdem sei das Ansteckungsrisiko für die gesunden Eichen hoch, je mehr neue Prachtkäfer aus den erkrankten Bäumen ausfliegen würden.

Harzer Eichenholz aus dem Schimmerwald geht nach Gifhorn und Hamburg

„Nun wird mit der Nordharz-Eiche das Fachwerk im Mühlenmuseum in Gifhorn saniert und aktiver Hochwasserschutz an Aller und Oker betrieben. Dauerhaftes Eichenholz dient dem Deich- und Uferschutz entlang der Flüsse und ist sogar im Hamburger Hafen gefragt. Kaimauern bekommen Schutzleisten aus unseren Stämmen, damit die hölzerne Beplankung den Rumpf der Schiffe schont“, weiß Christian Schulz von seinem langjährigen Holzkunden.

Die Niedersächsischen Landesforsten empfehlen dringend, zur eigenen Sicherheit die betroffenen Waldgebiete auch nicht abseits der Wege zu betreten. „Halten Sie sich an die Sperrungen, sie dienen Ihrer Sicherheit“, lautet der Appell von Marcus Thieme an alle Gäste im Schimmerwald.

