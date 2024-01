Osterode. In den oberen Lagen des Harzes weht starker Wind. Der Schnee fängt an, zu schmelzen. Die aktuellen Wetterwarnungen am Montag.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat mehrere amtliche Warnungen für den Harz herausgegeben.

Demnach kommt es bis zum Montagnachmittag, 22. Januar 2024, oberhalb von 600 Meter Höhe zu schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 95 Kilometer pro Stunde. In exponierten Lagen müsse mit orkanartigen Böen bis 110 km/h gerechnet werden.

Unwetterwarnung im Harz: Orkan auf dem Brocken

Im Harzvorland wie etwa dem Landkreis Göttingen bläst der Wind aus südwestlicher Richtung immerhin noch mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 85 km/h. Die Warnungen des DWD erreichen die Stufe 2 von 4 (markantes Wetter).

Für den Brockengipfel gilt indes sogar eine amtliche Unwetterwarnung (Stufe 4) vor extremen Orkanböen zwischen 130 und 160 Kilometer pro Stunde.

Brockenbahn fährt wegen Orkanböen nicht auf Harzgipfel

Wegen des stürmischen Wetters auf dem Brocken stellten die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) den Zugverkehr auf den 1.141 Meter hohen Gipfel ein. Das meldet die Deutsche Presseagentur dpa.

Am Montag ruhe der Verkehr zwischen Schierke und dem Brockenbahnhof, teilte ein HSB-Sprecher mit. Auf dem übrigen Streckennetz sollen die Züge planmäßig fahren.

Auch interessant

Sturmböen in Niedersachsen sorgen für Zugausfälle Von Von unserer Redaktion

Schneeschmelze im Harz wegen Tauwetters

Aufgrund der Plusgrade im westlichen Harz und dem Umland von Goslar bis Osterode taut hier die Schneedecke noch bis zum Mittwochvormittag ab.

Die Abflussmengen erreichen laut Wetterdienst zwischen 45 und 60 Liter pro Quadratmeter. Hochwasser an Bächen und Flüssen seien möglich.

So malerisch präsentierte sich der Winter im Harz noch vor einigen Tagen. © FMN | Mark Härtl

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

dpa