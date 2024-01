Wolfsburg. Eine Heranwachsende wurde im Sommer 2022 Opfer einer Sexualstraftat. Die Polizei fahndete mit einem Phantombild nach dem Täter.

War es eine Zufallsbegegnung, oder lauerte der Täter auf seinem Opfer auf? Am 22. August 2022 wurde eine junge Frau in Wolfsburg das Opfer einer Sexualstraftat. Nach mehrmonatigen Ermittlungen ging die Polizei mit einer Phantomskizze an die Öffentlichkeit, um Hinweise auf den Täter zu bekommen. Tatsächlich wurde ein Verdächtiger ermittelt. Mehrere Personen gerieten aus Sicht der Polizei in Verdacht, der gesuchte Vergewaltiger zu sein. Dies bestätigte Sasche Rüegg, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, auf Nachfrage unserer Redaktion.