Braunschweig. Wenn die Vergangenheit zur quälenden Gegenwart wird, braucht der Mensch Hilfe, und sei es vom Therapiehund. Doch es fehlt an Personal.

Großes Thema, dringendes Thema. Klingt nach Worthülse. Aber der brechend volle Raum im Medienhaus (gut 300 Zuschauer) sprach eine deutliche Sprache. Wie geht man um mit seelischem Leid? Alle Statistiken zum Thema kennen nur eine Richtung: nach oben. Man nimmt an, dass ernsthafte seelische Störungen jeden fünften in unserem Land betreffen. Doch den mehr und mehr Behandlungsbedürftigen sitzen zu wenige Fachkräfte gegenüber. Wartezeiten, knappe Kassen. Viel Gesprächsbedarf, also erstmal grundsätzlich, aber dann auch hier im Saal. Wobei man zu dessen Fülle gleich eine Bemerkung des Psychotherapeuten Marius Wonschik weitergeben möchte. Wonschik arbeitet am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg mit traumatisierten Soldaten und sagte: Seine Patienten würden es in solch einem Raum niemals aushalten. Fremde Menschen! Hinter ihnen! Die Enge, der Druck, die diffuse Angst… Die Qual des Traumas kann sehr, sehr belastend sein.