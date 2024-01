Loxstedt. Im Kreis Cuxhaven sind bei einem Unfall zwei Personen schwer verletzt worden. In Lohne brannte eine Scheune nieder. Der Polizei-Überblick.

Bei einem Busunfall auf dem Weg ins Skilager sind sieben Schüler am Donnerstag in Mittelfranken leicht verletzt worden. Zwei Klassen „aus dem Raum Emden/Bottrop“ seien mit dem Bus unterwegs gewesen, als das Fahrzeug bei Eisglätte in der Nacht von der Autobahn 7 abgekommen und in einen Graben geschlittert sei, teilte die Polizei mit.

Die sieben leichtverletzten Schüler seien nach kurzer Untersuchung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Daraufhin seien sie ihren Klassenkameraden, die inzwischen mit einem Ersatzbus in Richtung Skilager weitergefahren waren, in einem Taxi hinterhergereist.

Sieben Menschen bei Transporter-Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 437 im Landkreis Cuxhaven sind sieben Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Am Donnerstag sei ein 20-Jähriger mit einem Kleintransporter mit insgesamt fünf Erwachsenen und einem vierjährigen Kind in Richtung Autobahn 27 unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Nahe Loxstedt und kurz nach der Ausfahrt aus dem Wesertunnel geriet der Transporter aus zunächst unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Trotz Notbremsung konnte ein 63 Jahre alter Autofahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Kleintransporter wurde in den Seitenraum der Straße geschleudert und kippte um. Der Wagen des 63-Jährigen blieb neben der Straße stehen. Der Autofahrer und ein 51-Jähriger aus dem Transporter mussten von der Feuerwehr befreit werden, sie erlitten schwere Verletzungen. Der 20-Jährige, drei Frauen im Alter von 18, 25 und 42 Jahren sowie das vierjährige Kind wurden leicht verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße musste bis zum frühen Freitagmorgen voll gesperrt werden.

Scheune bei Vechta brennt nieder - rund 50.000 Euro Schaden

Ein Feuer hat an einer Scheune in Lohne (Landkreis Vechta) einen Sachschaden von rund 50.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am frühen Freitag mitteilte, brannte das 50 Quadratmeter große Gebäude in der Nacht komplett nieder. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. In der Scheune befanden sich den Angaben zufolge vor allem Holz und Werkzeug. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar und wird nun ermittelt.

