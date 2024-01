Hannover. Beim europaweiten Glücksspiel am Dienstag hatte der Neu-Millionär alle Gewinnzahlen richtig. So viel Geld hat er gewonnen.

Ein großer Traum geht für einen Spielteilnehmer aus dem Landkreis Göttingen von Eurojackpot in Erfüllung. Mit seinen Gewinnzahlen 6, 19, 32, 39 und 42 und der Eurozahl 4 lag der Gewinner bei der Ziehung am Dienstag richtig. Er erhält nun 2.398.356,60 Euro in der Gewinnklasse 2 der europäischen Lotterie – so wie auch acht weitere Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Dänemark und Slowenien, teilt Lotto Niedersachsen mit. Lediglich die gezogene Eurozahl 9 fehlte dem Spielteilnehmer, um den Jackpot zu knacken.

An Eurojackpot nahm der niedersächsische Neu-Millionär mit zehn getippten Spielfeldern für eine Ausspielung im Internet unter www.lotto-niedersachsen.de teil.

Norweger knackt den Jackpot bei Eurojackpot in Höhe von 120 Millionen Euro

Mehr Glück hatte nur ein norwegischer Spielteilnehmer: Nachdem der Jackpot von Eurojackpot die vierte Ziehung in Folge bei seiner maximal möglichen Summe von 120 Millionen stand, knackte der Skandinavier den Megajackpot.

Insgesamt konnten sich im Jahr 2024 bisher schon 13 niedersächsische Spielteilnehmer über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – drei davon in Millionenhöhe.

red