Neustadt. „Smoke On The Water“ im Südharz: Ian Paice spielt mit Purpendicular in Neustadt. Es gibt noch wenige Restkarten für das Benefizkonzert für Flutopfer.

Ian Paice, der legendäre Schlagzeuger von Deep Purple, ist mit der Band Purpendicular auf Tour, um seine Best-Of-Classic-Deep-Purple-Show auf die Bühne zu bringen. Die Tour startet bereits Ende Januar. Im Rahmen der Tour lässt sich das einzige verbliebene Gründungsmitglied von Deep Purple am 15. März auch live im Südharz erleben. Frank Pojtinger, Inhaber des Ratskellers, holt den legendären Drummer mit Purpendicular nach Neustadt am Harz.