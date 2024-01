Braunschweig. Nach den Landwirten demonstrieren die Spediteure – auch aus der Region Braunschweig-Wolfsburg. Das sind die Hintergründe und Folgen.

Nachdem der Bundesverband Güterkraftverkehr (BGL) schon die Bauernproteste unterstützt hatte, ruft nun auch der Bundesverband Logistik & Verkehr pro (BLV-pro) zur Demonstration auf. Am Donnerstag, 18. Januar, steht eine Sternfahrt der Spediteure nach Berlin an. Am Freitag findet eine Kundgebung vor dem Brandenburger Tor statt. Die Demonstrierenden fordern unter anderem, dass die Bundesregierung die Mauterhöhung für LKW sowie die CO₂-Bepreisung zurücknimmt. Zudem wünschen sie sich eine bessere Infrastruktur für Berufskraftfahrer.