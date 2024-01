Altenau. Schlittenfahren, Musik und mehr: Über die Zeugnisferien gibt es von Donnerstag, 1. Februar, bis Sonntag, 4. Februar, ein Winterprogramm in Altenau.

Altenau im Oberharz lädt über die Zeugnisferien am ersten Februar-Wochenende zur Familien-Wintergaudi ein: Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Winterpartys im Marktgarten, Wintergaudi mit Familienprogramm am Samstag sowie einer Winter-Fackelwanderung und der Altenauer Eigenart als kleiner Kunsthandwerkermarkt am Wochenende.

„Schon ab Donnerstag, 1. Februar, können sich die Gäste auf ein vier Tage langes, umfangreiches Programm, das gemeinsam mit der Wintermarkt-Gemeinschaft, dem Skiclub Altenau, dem Harzklub Altenau sowie der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ angeboten wird, freuen“, berichtet Katharina Dundler, Teamleiterin der Tourist-Informationen Oberharz.

Schneeprogramm auf der Skiwiese - Aber was ist, wenn der Schnee nicht reicht?

Aufgrund der aktuell unsicheren Wetterprognose hätten die Veranstalter die Familien-Wintergaudi am Samstag zunächst auf der Skiwiese Rose geplant: „Derzeit haben wir noch keine eindeutige Prognose für das Wetter, aber wir sind vorbereitet und haben uns ein Schneeprogramm am Rodel- und Skihang sowie eine Alternative für wenig Schnee im Marktgarten überlegt“, erklärt Gaby Lader, Leiterin der Tourist-Information Altenau.

Am Samstag ab 12 Uhr lädt die Familien-Wintergaudi auf der Skiwiese „Rose“ zu Ski- und Schlittenfahrten ein, begleitet von Musik mit DJ Diggi. Ebenfalls ab 12 Uhr werden bei einer Winter-Rallye wieder die Altenauer Winterköniginnen und Winterkönige bei einer Rallye für Kinder von sechs bis 14 Jahren gesucht. Als Belohnung erhalten alle erfolgreichen Teilnehmer einen Anstecker und eine Überraschung. Von 14 bis 15 Uhr geht es zunächst auf die präparierte Piste zum Wettrodeln, bevor ab 15 Uhr Wintergrillfans ihr eigenes Stockbrot sowie Marshmallows über dem Winterfeuer backen können.

Das beliebte Fackelrodeln ab 17 Uhr läutet den Abend ein, der mit Winterlichtern und einer Lasershow um 18.30 Uhr direkt auf der Skiwiese den Wintertag auf dem Hang beendet.

Spaß für die ganze Familie. © Tourist-Informationen Oberharz | GLC Glücksburg Consulting AG

Für das leibliche Wohl ist im gemütlichen Winterdorf mit Feuerschale am Fuße des Skihangs bis 19 Uhr gesorgt. Dann startet die Winterparty im Marktgarten Altenau am Samstag bis 22 Uhr.

Eine Winterparty am Donnerstag von 14 bis 21 Uhr im Marktgarten, macht den Auftakt für das Winterwochenende: Winterlicher Budenzauber mit DJ lädt zum gemütlichen Beisammensein im Marktgarten ein. Auch am Freitag, 2. Februar, von 12 bis 14 Uhr und am Sonntag, 4. Februar, von 14 bis 18 Uhr öffnet der Marktgarten mit der Winterparty seine Tore.

Lasershow auf der Skiwiese. © Tourist-Informationen Oberharz | GLC Glücksburg Consulting AG

Am Freitag können Gäste zudem an einer Winter-Fackelwanderung mit dem Harzklub Altenau teilnehmen. Start ist der Harzklub-Wandertreff Parkplatz Schultal.

Der Eintritt ist bei allen Aktionen kostenfrei, Fackeln für die Fackelwanderung können vor Ort erworben werden. Sollte kurzfristig keine ausreichende Schneedecke auf der Skiwiese Rose vorhanden sein, werden einzelne Aktionen der Familien-Wintergaudi am Samstag in den Marktgarten Altenau verlegt.

Das Programm an den vier Tagen Wintergaudi

Donnerstag, 1. Februar:

14 bis 21 Uhr Winterparty im Marktgarten

Freitag, 2. Februar:

14 bis 21 Uhr Winterparty im Marktgarten

18.30 Uhr Fackelwanderung mit dem Harzklub Altenau, Start: Harzklub-Wandertreff Parkplatz Schultal

Samstag, 3. Februar:

12 bis 19 Uhr Familien-Gaudi mit DJ Diggi auf der Skiwiese Rose

12 bis 16 Uhr Winter-Rallye Altenauer Winterkönige

14 bis 15 Uhr Wettrodeln

15 bis 17 Uhr Stockbrot backen über dem Winterfeuer

17 bis 18 Uhr Rodeln im Fackelschein

18.30 Uhr Winterlichter und Lasershow mit DJ Axel Seifert

Im Anschluss bis 22 Uhr Aprés-Ski-Party im Marktgarten Altenau

Sonntag, 4. Februar:

14 bis 18 Uhr Winterparty im Marktgarten