Papenburg. Rund 30.000 Briefe soll der Postbote unterschlagen haben. Ehepaar mit Kartoffelschälmesser überfallen – kuriose Meldungen aus Niedersachsen.

Ein inzwischen ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Post soll in Papenburg mehrere Tausend Briefe nicht ausgeliefert, sondern bei sich zu Hause gehortet haben. Nach einem anonymen Hinweis am 2. Januar habe das Unternehmen die Polizei eingeschaltet, sagte eine Pressesprecherin Deutschen Post AG am Dienstag in Hamburg. Zuerst berichtete die Ostfriesen-Zeitung.

Angaben zum genauen Umfang der zurückgehaltenen Briefe und dem Zeitraum machte die Sprecherin nicht. Recherchen der Zeitung zufolge sollen es rund 30.000 Briefe und zusätzlich Zeitschriften sein, die über einen Zeitraum von vier Jahren nicht zugestellt und im Wohnhaus des Postangestellten gelagert worden seien. Der Postangestellte arbeitet nach Angaben der Unternehmenssprecherin inzwischen nicht mehr bei dem Unternehmen. Er habe bereits einem Aufhebungsvertrag zugestimmt.

Ein Sprecher der Polizei im Emsland bestätigte, dass Ermittlungen eingeleitet wurden. „Es sind Berge von Postsendungen, die durchgeschaut werden müssen“, sagte er. Details nannte er allerdings nicht. Nach Angaben der Post werden die vorgefundenen Sendungen nun sorgfältig von der Deutschen Post gesichtet und mit einem erklärenden Schreiben an die Empfänger weitergeleitet. „Sollte dieses im Einzelfall nicht möglich sein, gehen die Sendungen mit einem erklärenden Schreiben an die ursprünglichen Absender zurück“, sagte die Post-Sprecherin.

Ehepaar mit Kartoffelschälmesser und Hammer überfallen

Mit einem Kartoffelschälmesser und einem Hammer haben Unbekannte ein Ehepaar in Edewecht im Landkreis Ammerland überfallen. Ein maskierter Mann habe am Dienstagmorgen der Ehefrau gedroht und sie von der Terrasse in ihr Haus gedrängt, teilte die Polizei mit. Dabei soll er unter Drohungen Bargeld von ihr gefordert haben. Der Hund des Paares lenkte den Täter und seinen Komplizen kurz ab. Die Frau konnte in der Zeit zu ihrem Mann ins Wohnzimmer flüchten und die Tür hinter sich schließen. Die Täter sollen daraufhin mehrfach mit dem Hammer gegen die Tür geschlagen haben. Als das Ehepaar die Polizei rief, flüchteten die Unbekannten zu Fuß. Sie entkamen trotz einer Fahndung mit mehreren Fahrzeugen und Hunden.

dpa