Wolfenbüttel. Hochsicherheits-Prozess: Doppelmörder Stephan B. muss sich wegen Geiselnahme verantworten. Seit Juni sitzt er in der JVA Wolfenbüttel.

Der Mörder Stephan B. gilt als gefährlichster Neonazi Deutschlands. Im Oktober 2019 erschoss er zwei Menschen. Kommende Woche muss er sich erneut vor dem Landgericht Stendal verantworten. Der Vorwurf lautet Geiselnahme – ausgerechnet in einer Haftanstalt. Als Folge dieser Tat hatten die Behörden B. in die JVA Wolfenbüttel verlegt. Es wird ein Hochsicherheitsprozess, für den sogar die Richter an ein anderes Gericht umziehen werden.