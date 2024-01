Braunschweig. Die Ex-Bosse von VW sollen als Zeugen vor Gericht aussagen. Harald Likus kommentiert die Erwartungen an solche Termine.

Dienstag ist „Diesstag“. Jawohl, im Zuge der jahrelangen gerichtlichen Aufarbeitung des VW-Abgasskandals sollen von morgen an die Ex-Ober-Chefs Herbert Diess, Matthias Müller und Martin Winterkorn als Zeugen gehört werden. Wenn es denn wirklich so kommt, ist das natürlich schön spannend. Doch alle Erfahrung lehrt: Spektakuläre „Showdown“-Situationen sind im Western und in Krimiserien häufiger zu erleben als vor Oberlandesgerichten. Leider ist die Dieselgate-Materie so unendlich kompliziert. Und zum Glück gelten für alle Beteiligten dieselben Rechte und sowieso die Unschuldsvermutung.