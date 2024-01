Braunschweig. Momentaufnahmen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und dem Harz – von Ihnen. Klicken Sie sich hier durch die neuesten Leserfotos.

Regelmäßig erreichen unsere Redaktion viele tolle Schnappschüsse von Leserinnen und Lesern – seien es Beobachtungen aus Natur, Tierwelt oder dem Stadtleben, seien es Fotos aus der Region Braunschweig-Wolfsburg, dem Harz oder anderswo. In dieser Übersicht finden Sie die neuesten Leserfotos zum Durchklicken.

Einige Hinweise noch vorweg, sollten Sie auch Bilder für uns haben: Bitte schicken Sie uns ihre Leserfotos in möglichst hoher Auflösung per E-Mail. Wichtig: Nennen Sie uns bitte den Namen des Fotografen oder der Fotografin samt Anschrift und den Ort, an dem das Bild entstanden ist. Darüber hinaus benötigen wir noch eine kurze Bildbeschreibung und einen telefonischen Kontakt zum Fotografen oder zur Fotografin. Die Mail samt Anhang schicken Sie bitte an leser-fotos-bzv@funkemedien.de.

Leserfotos vom 10. bis 13. Januar 2024

Leserfotos vom 7. bis 9. Januar 2024

Leserfotos vom 3. bis 6. Januar 2024

Leserfotos vom 31. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024

Leserfotos vom 27. bis 30. Dezember 2023

Leserfotos vom 20. bis 26. Dezember 2023

Leserfotos vom 17. bis 19. Dezember 2023

Leserfotos vom 13. bis 16. Dezember 2023

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: