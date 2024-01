Im Innenministerium in Hannover: Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) und seine Osnabrücker Amtskollegin Katharina Pötter (CDU) nach einer Pressekonferenz am 15. Januar 2024 zum "Tag der Niedersachsen". Er findet 2025 in Osnabrück statt, 2026 dann in Braunschweig. © FMN | Michael Ahlers