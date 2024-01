Hannover. Sonderzahlungen und eine Lohnerhöhung sollen nicht nur Beschäftigte des Landes Niedersachsen erhalten, sondern auch Beamte.

Beamte sollen nach Angaben des Finanzministeriums in Niedersachsen ebenso wie ihre tarifbeschäftigten Kollegen bezahlt werden. Der kürzlich beschlossene Tarifvertrag soll auch auf Landes- und Kommunalbeamte sowie Anwärter und Pensionäre übertragen werden, wie das Finanzministerium bestätigte. Weitere Details dazu waren zunächst nicht bekannt. Am Dienstag sollte es eine erste Kabinettsbefassung zu dem Thema geben.

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Niedersachsen, Mehrdad Payandeh, begrüßte die Entscheidung. „Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst halten das Land am Laufen“, sagte er. Angestellte sowie Beamtinnen und Beamte verdienen Respekt und Wertschätzung unter anderem in guter Bezahlung.

Ende Dezember hatten sich die Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder in Potsdam auf einen Tarifabschluss geeinigt. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder erhalten Sonderzahlungen und eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent.

