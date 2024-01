Seevetal. Das Gerät, das in einer Supermarkt-Filiale südlich von Hamburg steht, kann bis zu 100 Pfandflaschen und -dosen gleichzeitig scannen. Das Netz flippt aus.

Diese Situation kennen die meisten vermutlich: Die Rückgabe von Leergut in Supermärkten kann sich hin und wieder sehr lange hinziehen. Wenn ein Kunde oder man selbst nämlich seine vielen Flaschen und Dosen in den Automaten packt, pro Stück wenige Sekunden einkalkuliert werden müssen und dann der Automat zum Überfluss nicht direkt das Leergut erkennt, macht sich schnell Unmut in der immer länger werdenden Schlange von Menschen breit.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Ein Supermarkt in Seevetal, das liegt im Landkreis Harburg nur wenige Kilometer südlich von Hamburg, will dem jetzt entgegenwirken und hat vor Kurzem den Pfandautomaten Tomra R1, den eine norwegische Firma produziert hat, erworben. Leergutsäcke mit bis zu 100 Pfandflaschen oder -dosen können dort im Nu entleert werden. Wenige Sekunden spuckt der Automat dann den ersehnten Leergutbon aus. Nicht erkannte Flaschen könnten die Kunden einzeln abgeben.

Video des Supermarktbetreibers mehr als 450.000 Mal aufgerufen

Der Chef des Seevetaler Supermarktes, Jonas Meyer, hat nun in einem Video die Funktionsweise des Gerätes erklärt – und riesigen Erfolg damit. Fast eine halbe Million Mal ist das gut anderthalbminütige Video bei Youtube bislang angeklickt worden. Viele Medien berichten über den Beitrag. Die Kommentare bei Youtube sind überwätigend. „Toller Automat und sympathisch präsentiert“, schreibt jemand. „Pfiffiger Supermarktbetreiber. So geht Innovation. Deutschland braucht mehr solcher Leute.“

Die Firma, die diesen Pfandautomat produziert, stammt aus Norwegen. Dort ist die Verbreitung des Gerätes, das so viel kostet wie ein Kleinwagen, weit verbreitet. In Deutschland gibt es bislang nur wenige Supermärkte, die ein solches Gerät besitzen. In der Region Braunschweig-Wolfsburg fehlt es noch völlig, in Niedersachsen existieren bislang fünf Standorte. Neben dem in Seevetal gibt es zwei in Oldenburg, einen in Aurich und Melle. Ob sich das nach dem Hype um das Video ändert?