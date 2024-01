Helmstedt. Am Freitag ist in der Verbrennungslinie 1 ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute brachten das Feuer und einen Folgebrand unter Kontrolle.

Am Freitagnachmittag hat es in der MüllverbrennungsanlageBuschhaus gebrannt. Das teilt der Betreiber, Energy from Waste (EEW), am Samstag mit. „Eine Gefahr für Mensch und Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt“, heißt es in der Mitteilung.

Laut EEW wurde die Feuerwehr am Freitag gegen 14.15 Uhr alarmiert, weil es an der Rosthydraulik von Verbrennungslinie 1 brannte. Das Feuer sei früh erkannt worden und habe sich dadurch schnell löschen lassen. Allerdings löste der Brand von Verbrennungslinie 1 einen Rückbrand unterhalb des Aufgabetrichters aus. Auch dieser Brand sei schnell gelöscht worden.

Mensch und Umwelt seien nicht in Gefahr gewesen. (Archivfoto) © regios24 | Darius Simka

Feuer an der TRV Buschhaus - niemand wurde verletzt

„Von großem Vorteil für die schnelle und effektive Brandbekämpfung war, dass viele Beschäftigte der TRV Buschhaus selbst Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren sind und so mit ihrer speziellen Ortskenntnis und ihrem Fachwissen die Löscharbeiten in besonderem Maße unterstützen konnten. Dafür gilt allen besonderer Dank und Anerkennung“, schreibt EEW.

Nach rund vier Stunden, gegen 18 Uhr, war der Einsatz beendet. Die Brandursache steht noch nicht fest. Über die weitere Ursachenermittlung will der Betreiber informieren.

