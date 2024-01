Hannover. Sind Deutschland und Europa im politischen Blindflug? Sigmar Gabriel und Ökonom Lars Feld diskutieren im Schloss Herrenhausen.

Da saßen sie nun als Diskutanten in ausladenden Welterklärer-Sesseln im Schloss Herrenhausen. Ein dröhnender „Gefahr-im-Verzug“-Trailer war zum Auftakt über die Leinwand geflimmert, doch in ihren Einschätzungen lagen Sigmar Gabriel und Lars Feld dann meist gar nicht weit auseinander. „Ist hier bald Feierabend? – Wirtschaft in der Krise. Standort in Gefahr“ lautete das Motto des Abends, zu dem die Stiftung Niedersächsische Wirtschaftsforschung eingeladen hatte. Und Gabriel hatte auch noch eine Anekdote aus seinem Leben als niedersächsischer Ministerpräsident parat, deren Erkenntniswert auch bestens in aktuelle „Ampel“-Zeiten passt.