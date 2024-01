Helmstedt. Am Freitagmorgen kommt es zu weiteren Aktionen der Bauern in Helmstedt und in Braunschweig. Sieben Zufahrten der A2 werden blockiert.

Nach den zahlreichen Protestaktionen der Landwirte in den letzten Tagen in der Region geht es auch am Freitagmorgen weiter mit Blockaden. In Braunschweig blockieren Landwirte momentan die Auffahrten der Autobahn 2 in Watenbüttel und Braunschweig-Hafen, so ein Polizeisprecher. Die Polizei Braunschweig habe vorher keine Kenntnisse über die Blockaden gehabt. Man sei in Gesprächen mit den Landwirten und hoffe auf ein kooperatives Verhalten. Weitere Blockaden in Braunschweig könne man demnach nicht ausschließen, so der Sprecher.

Bauern-Proteste: Fünf Auffahrten in Helmstedt blockiert

Auch in Helmstedt kommt es am Freitagmorgen zu Protestaktionen an den Zufahrten Königslutter-Scheppau der A2, Helmstedt-West in Richtung Berlin, an der Anschlussstelle Königslutter-Ochsendorf, an der Zufahrt Rennau sowie an der Anschlussstelle Helmstedt-Zentrum. Die Abfahrten der fünf Anschlussstellen seien nicht von den Blockaden betroffen. Das meldet die Polizei Wolfsburg am frühen Freitagmorgen auf Instagram.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Polizei anders als in Braunschweig bereits gestern über vier der fünf Blockaden informiert. Die Protestaktion in Königslutter-Scheppau war den Beamten nicht bekannt. Laut Instagram-Beitrag der Polizei Wolfsburg soll die Blockade hier noch bis 8 Uhr andauern, die anderen vier Blockaden in Helmstedt noch bis ungefähr 14 Uhr. Die Anzahl der teilnehmenden Landwirte ist sowohl in Braunschweig als auch in Helmstedt noch nicht bekannt.