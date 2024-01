Hannover. Mit einer Sternfahrt nach Hannover und einer Kundgebung am Landtag machen die Bauern weiter Druck. Was passiert in Berlin?

Nach der zentralen Kundgebung von Bauern am Landtag in Hannover hat Landesagrarministerin Miriam Staudte (Grüne) mehr Unterstützung für die Landwirtschaft bei der Transformation angemahnt. Die Polizei sprach nach der Kundgebung am Donnerstag von rund 2000 Demonstranten. Durch Traktoren-Konvois kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.