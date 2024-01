Hannover. Reporterin Jana Sievers begleitet heute den Landwirt Mark Widdecke auf der Sternfahrt zu der Trecker-Demo nach Hannover. Das sind ihre Eindrücke.

Nach den Protesten der letzten Tage geht es auch am Donnerstag weiter mit Demonstrationen der Landwirte. Hunderte Bauern aus der Region wollen sich heute in Konvois auf den Weg zu der Kundgebung um 11.30 Uhr am Landtag in Hannover machen. Wir begleiten den Landwirt Mark Widdecke zur Trecker-Demo nach Hannover. Wir sind nah dabei – begleiten den Helmstedter im Trecker. Er erzählt uns auf der Fahrt, warum er demonstriert und von seinem Leben als Landwirt. Wir berichten, wie wir auf weitere Landwirte treffen und in Kolonne weiterfahren.