Uelzen. Eine Schweigeminute und weiße Rosen: In der Helios-Klinik in Uelzen wurde am Mittwoch der Opfer des Brandes in dem Krankenhaus gedacht.

Mit einer Andacht und einer Schweigeminute ist am Mittwoch im Helios-Klinikum in Uelzen an die Opfer des Klinikbrandes vom vergangenen Donnerstag erinnert worden. „Dieses Haus hat ein verheerendes Unglück erlebt“, sagte der evangelische Klinikseelsorger Ulrich Hillmer. „Seither lassen uns die Gedanken daran nicht los.“

Fünf Menschen sind nach Polizeiangaben durch den Brand ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um zwei 87 und 94 Jahre alte Frauen sowie drei Männer im Alter von 55, 64 und 67 Jahren. Mehr als 20 wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt. Ein Brandsachverständiger sei im Einsatz gewesen, dessen Gutachten liege aber noch nicht vor, ergänzte ein Sprecher der Lüneburger Staatsanwaltschaft. Der Fall sei komplex, daher werde es dauern, bis sich ein Gesamtbild ergebe.

Schweigeminute in Uelzen mit zahlreichen Rettungskräften

„In der Stille verneigen wir uns vor den Menschen, die das Leid in dieser Nacht ertragen mussten“, sagte Hillmer. Seine Worte leiteten eine Schweigeminute um 10.48 Uhr ein, zwölf Stunden zeitversetzt zum Auslösen der Brandmeldeanlage am Unglückstag. Der automatische Notruf bei der Feuerwehr war am Donnerstagabend um 22.48 Uhr eingegangen.

Zu der Andacht im Foyer des Krankenhauses waren auch zahlreiche Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz gekommen. Ihre Vertreter legten gemeinsam mit einer Betriebsrätin der Klinik sechs weiße Rosen neben einem Gesteck ab, fünf zum Gedenken an die Verstorbenen und eine für alle, denen das Feuer Leid gebracht hat.

Helios-Konzernchef Robert Möller sagte, es sei schwer, die richtigen Worte zu finden. „Das Ausmaß dieses Unglücks übersteigt alles, was wir in unserem Unternehmen bisher erleben mussten.“ An der Schweigeminute beteiligten sich nach seinen Worten auch Kolleginnen und Kollegen aus den weiteren 85 Kliniken des Konzerns. Nicht nur die Geschäftsführung, sondern 76.000 Mitarbeitende seien im Gedanken verbunden.

Möller würdigte zugleich den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. „Sie haben dafür gesorgt, dass es nicht noch weitere Opfer gegeben hat.“ Auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik hätten Schlimmes erlebt und alles getan, um zu helfen. Ihnen stehe seelsorgerliche Unterstützung zur Verfügung. Es gehe um einen schnellen Wiederaufbau, nicht allein der physischen Brandschäden des Hauses.

Bilder vom Einsatz: Rettungskräfte arbeiten beim Brand im Krankenhaus. © dpa | Philipp Schulze

Hillmer schloss die Andacht mit Worten des 91. Psalms aus der Bibel, der von Schutz und Bewahrung durch Gott spricht. Als Seelsorger habe er sich in vielen Gesprächen gefühlt, wie ein Vater, der einem Kind nach einem Alptraum zuspricht, alles werde wieder gut. Auch wenn Mütter und Väter wüssten, dass die Welt keine heile Welt sei, sei dies wichtig, um wieder Vertrauen ins Leben zu fassen.

Wegen der Rauchentwicklung sowie Beeinträchtigungen mussten aus der Klinik auch Patienten kurzfristig aus ihren Zimmern evakuiert werden, rund 50 Patientinnen und Patienten wurden in andere Krankenhäuser verlegt. Mehrere Stationen der Klinik sind deren Angaben zufolge vorerst nicht nutzbar. Die Klinik erließ einen Aufnahmestopp bis zum Freitag (12. Januar). Auch in der Notaufnahme können zunächst keine Patienten behandelt werden.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Newsupdate-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Newsupdate-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

epd/dpa