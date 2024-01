Schierke. Die Temperaturen sind zwar nicht rekordverdächtig, aber klirrend kalt. Der kälteste Ort lag laut DWD in Thüringen.

Die Nacht zum Mittwoch ist die bisher kälteste in diesem Winter gewesen. Es gab in ganz Deutschland Dauerfrost, und es wurden Temperaturen weit unter null Grad gemessen. Es sei allerdings „nichts Rekordverdächtiges dabei gewesen letzte Nacht“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes der Deutschen Presse-Agentur.

Der kälteste Ort war demnach Bad Berka in Thüringen mit minus 17,2 Grad. Am Brocken im Harz und in Wernigerode in Sachsen-Anhalt wurden minus 15,1 und minus 14,4 Grad gemessen.

Auch für die Nacht zu Donnerstag erwartet der Wetterdienst Dauerfrost und „knackig kalte“ Temperaturen. Zum Wochenende werde es dann wolkiger und weniger kalt.

