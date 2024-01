Helmstedt. Nach den Demonstrationen am Montag finden auch Mittwoch wieder Mahnblockaden an mehreren Autobahn-Auffahrten statt. Diese sind betroffen.

Die Mahnblockaden von Landwirten an Autobahn-Auffahrten in dieser Woche gehen weiter. Am heutigen Mittwoch sind vor allem Verkehrsteilnehmer in Sachsen-Anhalt betroffen, die zwischen 9 und 13 Uhr auf Autobahnen auffahren wollen, denn der Bauernbund Sachsen-Anhalt organisiert gemeinsam mit mehreren Partnern die genehmigten Demonstrationen, die bis auf einzelne Auffahrten in den Hochwasserregionen das gesamte Bundesland abdecken sollen. Die Demonstrationen richten sich gegen die Finanzpolitik der Bundesregierung.

Hier kommt es in unserer Region zu Blockaden

Zu Behinderungen kommt es also zum Beispiel bei den Auffahrten auf der Autobahn 2. Die Anschlussstellen Marienborn/Helmstedt, Alleringsleben, Eilsleben, Bornstedt und Irxleben sind genauso betroffen wie die in Magdeburg, Lostau, Burg und Theeßen.

Auch der Harz in Sachsen-Anhalt ist von den Blockaden am Mittwoch betroffen. Nach Angaben des Bauernbundes wollen die Landwirte ab 9 Uhr auch die Auffahrten auf der Autobahn 36 in Abbenrode, Stapelburg, Ilsenburg/Veckstedt, Wernigerode, Heimburg/Halberstadt, Blankenburg, Westerhausen/Thale, Quedlinburg, Hoym, Aschersleben, Güsten und Ilberstadt lahmlegen. Während die allermeisten Auffahrten dauerhaft blockiert werden sollen, wollen die Demonstranten die Anschlussstellen Wernigerode-Zentrum, Heimburg/Halberstadt, Blankenburg Zentrum, Quedlinburg-Zentrum, Aschersleben-Zentrum, Ilberstedt, Theeßen und Burg Ost etwa alle 60 Minuten kurz öffnen, die Anschlussstellen in Irxleben und Magdeburg/Rothensee sogar alle 30 Minuten. Auch für die Autobahnen 9, 14, 38 und 143 sind am Mittwoch Blockaden angemeldet.

Keine Blockaden in Niedersachsen – dafür morgen Sternfahrten nach Hannover

In Niedersachsen sind der Autobahnpolizei Braunschweig für Mittwoch keine angemeldeten Autobahnblockaden bekannt. Am morgigen Donnerstag soll es allerdings eine Sternfahrt der Landwirte nach Hannover geben. Dies könne dann wiederum für heftige Verkehrsbehinderungen sorgen.

