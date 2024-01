Schwerin. In Niedersachsen durchsuchten Beamte drei Objekte. Beschuldigt werden vier Menschen wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution.

In Norddeutschland sind die Sicherheitsbehörden mit einer Razzia gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution vorgegangen. Rund 80 Beamte durchsuchten sieben Objekte in Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, wie die Schweriner Staatsanwaltschaft und die Bundespolizei am Dienstag mitteilten. Eine Hauptverdächtige wurde festgenommen.

Im Fokus der Ermittlungen standen demnach insgesamt drei thailändische Beschuldigte sowie ein deutsch-thailändischer Beschuldigter im Alter von 22 bis 44 Jahren. Sie werden verdächtigt, thailändische Staatsangehörige unter erniedrigenden Bedingungen nach Deutschland geholt und zur Prostitution gezwungen zu haben.

Die 44-jährige Festgenommene wird beschuldigt, aus den Taten rund eineinhalb Millionen Euro vereinnahmt zu haben. Sie soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei den Durchsuchungen in vier bordellartigen Betrieben und drei Wohnungen wurden zahlreiche Beweismittel und rund 31.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauerten an.

