Braunschweig. Aufgrund des Hochwassers gibt es diesen Winter viele potenzielle Eisflächen in Niedersachsen. Wann es so weit ist, lesen Sie hier.

Die einen schauen bibbernd auf die Wetter-Vorhersage der kommenden Tage - bis Ende der Woche erwartet Niedersachsen anhaltenden Frost. Die anderen hegen Hoffnung - gefriert das Wasser so sehr, dass in der Region Braunschweig-Wolfsburg auf Seen und Flüssen Schlittschuh gelaufen werden kann?

Bis sich Eis bildet, kann Zeit vergehen

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) mahnt, zugefrorene Seen erst ab einer Eisdicke von 15 Zentimetern zu betreten. Fließende Gewässer sollten eine Eisdicke von 20 Zentimetern aufweisen. Sonst kann es gefährlich werden, wie etwa 2021 in Braunschweig. Doch bis es überhaupt Eisflächen gibt, kann es dauern.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärt, bedeutet Frost nicht gleich, dass Seen und Flüsse zufrieren: „Solange, wie sich in einem See noch Wasserschichten mit Temperaturen von über 4 Grad Celsius befinden, treiben diese aufgrund der Anomalie des Wassers nach oben und verdrängen das oberflächlich kältere Wasser nach unten.“ Also: Erst, wenn alle Wasserschichten maximal 4 Grad Celsius betragen, kann sich eine Frostschicht bilden. Daher gilt: Je tiefer der See, desto länger dauert es, bis das Wasser heruntergekühlt ist.

Nicht nur Frost allein bestimmt, ob Schlittschuh gelaufen werden kann

Hinzu kommen noch weitere Faktoren, die die Wärme der Gewässer bestimmen. Wenn etwa viel Grundwasser zuläuft, nimmt das Abkühlen des Wassers noch mehr Zeit in Anspruch. Grundwasser ist verhältnismäßig warm. Teilweise wird wärmeres Wasser in Seen und Flüsse abgelassen. Faulgase erwärmen die Umgebung. Der Gefrierpunkt kann bei salzhaltigen und chemisch verunreinigten Gewässern sinken.

Problematisch wird es außerdem, wenn es auf eine Eisschicht schneit. Die Schneedecke isoliert die Wärme des Gewässers - es dauert länger, bis das Wasser durchkühlt.

Eis ist nicht gleich Eis

Schwarzeis ist relativ tragfähiges Eis. Das heißt: Idealerweise sollte es Dauerfrost ohne Niederschlag und mit wenig Wind geben - dann bildet sich eine spiegelglatte Eisfläche mit wenig Lufteinschlüssen, die wegen der dunklen Gewässerböden eher schwarz erscheint. Trübes Eis ist wegen der Lufteinschlüsse bei gleicher Stärke weniger tragfähig als Schwarzeis.

Die DLRG-Regeln für das Eislaufen

Die DLRG nennt Regeln, an die sich Hobby-Wintersportler auf zugefrorenen Wasserflächen halten sollten: