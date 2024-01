Abbenrode. In Abbenrode im Harz steht eine der letzten noch aktiven Wassermühlen im Harz. Wie hat sie überlebt und wie wird sie heute noch genutzt?

In vergangenen Zeiten standen sie im Harz an quasi jeder Ecke - die Mühlen. Aber weder für das Vieh noch für Brot werden Mühlen hier heutzutage gebraucht. Während etliche verfallen, haben einige Mühlen überlebt. Manche können daher heute noch von Touristen besichtigt werden. In Abbenrode auf der Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt aber steht eine Wassermühle, bei der sich sogar noch das Rad dreht.

Seit 2002 ist die Wassermühle „Otto“ im Besitz des Heimatvereins Abbenrode. Seit 2007 hat sie wieder für Besucher geöffnet. In der Zeit dazwischen wurde die Anlage komplett von den Vereinsmitgliedern saniert. „Der Keller war vergammelt und voller Schlamm“, berichtet der Vereinsvorsitzende Andreas Weihe. Auch an der Technik habe einiges repariert werden müssen. Unter anderem sei ein neues, zwei Meter tiefes Wasserrad aus Eiche mit 2,3 Metern Durchmesser eingebaut worden.

Wie viele Mühlen gab es einst im Harz?

Einst gab es im Harz etwa 148 Mühlen, davon 114 Wassermühlen, wie der Harzer Tourismusverband mit Verweis auf die Datenbank der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung mitteilte. 62 von ihnen gelten demnach offiziell als nicht mehr aktiv oder sind komplett abgerissen worden. Von den Wassermühlen, die in der Vergangenheit auch teilweise Wasserkunst genannt wurden, stellten viele Strom für den Bergbau her.

Allein in Abbenrode - wo laut Gemeindeangaben gerade einmal rund 900 Menschen leben - waren es sechs Mühlen. Mit den Jahren verloren sie an Bedeutung und verfielen. Am längsten hielt sich die Mühle „Otto“, in der Holzspäne sowie Schrot für Tierfutter hergestellt wurden, obwohl sie zweimal durch Feuer stark beschädigt wurde. Bis zu seinem Tod 1947 war sie zumindest noch eine Nebenerwerbsquelle für den damaligen Müller Luis Otto.

Heutzutage haben die Mühlen im Harz vor allem eine touristische Bedeutung - wenn auch keine große, wie der Tourismusverband mitteilte. Sie würden das Angebot der Sehenswürdigkeiten vervollständigen und sich in vielen Fällen als Ziel für Wanderungen und Radtouren eignen.

Schrotet die Mühle noch und für wen?

Die Mühle „Otto“ wurde 2007 wiedereröffnet, andere könnten nach Plänen des Heimatvereins folgen. Seitdem wird in der Mühle auf einem wieder hergerichteten Mahlstein von ursprünglich dreien wieder geschrotet. Über eine zentrale, acht Meter lange mechanische Welle - die sogenannte Königswelle - sind die drei Mahlgänge mit dem Wasserantriebsrad verbunden. Statt für Kleinviehhalter wird dieser Tage aber nur noch für Touristen und Ausflügler geschrotet. Zum Mühlentag an Pfingstmontag kommen jährlich etwa immer mehrere Tausend Besucher. Auch zu einem Weihnachtsfest am dritten Advent öffnete die Wassermühle ihre Pforten - dann jedoch mit stillstehendem Wasserrad.

Denn: Im täglichen Betrieb ist die Mühle nicht mehr. „Normalerweise würde das Wasserrad täglich laufen und dadurch eine schmierige Schutzschicht für das Holz bilden“, sagt Weihe. Weil die Mühle „Otto“ aber nur für Besucher zu bestimmten Anlässen in Betrieb sei, werde das Schaufelrad eingewintert und unter anderem mit Zitronensäure gegen Pilzbefall geschützt.

Auch das Wasser, mit dem die Mühle betrieben wird, kommt nun nicht mehr wie zu früheren Zeiten aus einem Nebenarm der Ecker, an der die Wassermühle liegt, sondern aus einer Zisterne. Nicht nur fehle für die Nutzung des Flusswassers die Genehmigung. Durch die Zisterne könne die Mühle auch dann betrieben werden, wenn etwa in Trockenzeiten gerade wenig Wasser zur Verfügung stünde. „Wir haben einen geschlossenen Wasserkreislauf, mit einer Pumpe können wir 30 Liter pro Sekunde auf das Wasserrad spülen“, erklärt Weihe.

