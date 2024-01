Braunschweig. Die richtigen Zahlen bescheren fünf Lottospielern aus Niedersachsen Gewinne in sechsstelliger Höhe.

In Niedersachsen darf sich ein Bingo!-Spieler dank eines Dreifach-Bingos über 299.989,40 Euro in der Gewinnklasse 1 freuen. Doch er ist nicht der einzige, der sich in der vergangenen Woche über Hochgewinne freuen konnte: Insgesamt fünf Spieler räumten Summen im sechsstelligen Bereich ab. Das teilt Lotto Niedersachsen mit.

100.000 Euro gewonnen: Ein Spieler aus Niedersachsen ist noch unbekannt

Je 100.000 Euro erhalten zwei niedersächsische Spielteilnehmer in der Gewinnklasse VI der Glücksspirale. Bei der Ziehung am Samstag, 6. Januar, stimmten sechs Ziffern ihrer Losnummern mit den gezogenen Gewinnzahlen der Endziffernlotterie überein.

Einer der Glücksspiralen-Gewinner nahm im Landkreis Göttingen teil. Der zweite noch unbekannte Spielteilnehmer wählte die Glücksspirale als Zusatzlotterie auf seinem Spielschein für Lotto 6aus49 aus. Diesen reichte er in einer Lotto-Annahmestelle im Landkreis Celle ein.

In Celle gibt es zwei Mal Glück im Spiel

Ein weiterer Spielteilnehmer aus dem Landkreis Celle freute sich bei der Ziehung der Zusatzlotterie Super 6 am Samstag. Sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen überein, sodass er nun 100.000 Euro in der Gewinnklasse 1 erhält.

Weitere 100.000 Euro gehen an einen Spielteilnehmer der täglichen Zahlenlotterie Keno aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme). Alle seiner zehn getippten Zahlen stimmten mit den bei der Ziehung am Freitag gezogenen Gewinnzahlen überein.

Chance auf 120 Millionen Euro besteht

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat ein Beratungstelefon geschaltet, wo Betroffene sich an 363 Tagen im Jahr (außer Heiligabend und Silvester) melden können: 0800 137 27 00. Außerdem gibt es lokale Anlaufstellen, etwa die Lebenshilfe in Braunschweig und Peine. In Salzgitter hilft die Awo-Salto-Suchthilfe. In Wolfsburg und Gifhorn bietet die Diakonie Hilfe. Unter anderem in Helmstedt und Wolfenbüttel berät das Lukas-Werk.

red