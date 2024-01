Mit einer Traktoren-Schleichfahrt haben Bauern am 6. Januar am Rand des traditionellen Epiphanias-Empfangs der hannoverschen Landeskirche in Loccum bei Nienburg gegen Sparbeschlüsse des Bundes protestiert. Sie wurden teilweise bereits zurückgenommen. In der Mitte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). © epd | Jens Schulze