Stadtland. Weil ein 19-jähriger auf glatter Straße die Kontrolle verlor, kam es zu einem schrecklichen Unfall im Landkreis Wesermarsch.

Bei einem Frontalunfall zwischen einem Auto und einem Bus in Stadtland im Landkreis Wesermarsch ist ein 18-Jähriger Beifahrer gestorben. Ein 19 Jahre alter Autofahrer habe den ersten Erkenntnissen nach auf der glatten Straße in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto rutschte in den Gegenverkehr und prallte dort frontal gegen einen Linienbus. Durch den Aufprall wurde es schließlich von der Straße in einen Graben geschleudert.

Der Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er am Samstagabend noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Der Busfahrer erlitt einen Schock, die Fahrgäste blieben unverletzt.

Weitere Glätteunfälle in Niedersachsen

Winterglatte Straßen haben auch an anderen Orten im Norden für Verkehrsunfälle gesorgt. Auf der Autobahn 27 bei Geestland im Landkreis Cuxhaven kam am Samstagmorgen beispielsweise ein Autofahrer mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Er blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Nur wenige Kilometer weiter südlich bei Bremerhaven verlor ein weiterer Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto prallte gegen die Leitplanke und anschließend gegen einen anderen Wagen. Dessen Fahrer wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Personal löscht Brand in Osnabrücker Klinik

Eine Verpuffung an einem Sicherungskasten hat in einem Behandlungszimmer in einem Osnabrücker Krankenhaus einen Brand ausgelöst. Ob die Patientin in dem betroffenen Zimmer schädliche Rauchgase einatmete, sei bislang nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Den Angaben zufolge fing der Kasten mit den Leitungen am frühen Sonntag Feuer. Wie es zu der Verpuffung kam, blieb zunächst unklar. Das Klinikpersonal bekämpfte die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher. Zum entstandenen Sachschaden machte die Polizei am Sonntagmorgen keine Angaben.

dpa