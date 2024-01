Königslutter. Der Förderverein Lutterwelle Königslutter e.V. bietet Schwimmkurse für Kinder an. Es geht um Teilhabe und ein großes Stück Sicherheit.

Schwimmen ist Teilhabe, rettet Leben, und Schwimmen ist gut für Koordination und Selbstsicherheit, kurz: Schwimmen kann mehr als Bewegung. Der Haken: Zu viele Kinder haben keine Chance, Schwimmen zu lernen. Damit sich das ändert, bietet der Förderverein Lutterwelle Königslutter e.V. Schwimmkurse für Kinder an. Der Bedarf ist groß, sowohl an Kursen als auch an Material.