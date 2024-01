Braunschweig. Keller unter Wasser, Fußboden, Wände und Möbel kaputt: Warum ein Braunschweiger auf dem Schaden sitzen bleibt – trotz Versicherung.

Viele Hausbesitzer in Niedersachsen erleben derzeit Ähnliches wie Thomas Breitner: Der Keller des Einfamilienhauses, das der Braunschweiger mit seiner dreiköpfigen Familie im Stadtteil Wenden bewohnt, steht unter Wasser – eingedrungen über das umgebende Erdreich, das längst kein Wasser mehr schlucken kann. Durch Undichtigkeiten in Mauerwerk oder Bodenplatte dringt das Nass in den Keller. Mehrfach täglich wirft er Wassersauger und Pumpe an. Kein Ende in Sicht.